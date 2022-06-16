浩子原本開心體驗衝浪，不料水花太強讓泳褲被脫掉。（民視提供）

浩子（左二）變身美女體驗在海邊會遇到的窘境。（民視提供）

實際上浩子（右二）有做好安全防護措施。（民視提供）

浩子、阿翔、籃籃、巫苡萱、斐琪、Justin在本周的民視《綜藝新時代》造訪新北板橋，並學習衝浪，浩子在挑戰翻身旋轉時，因為沒翻好導致被浪沖走直接撞到牆，沒想到阿翔意外發現浩子的短褲竟然被「沖」走了，讓他害羞地趴在地上一動也不動，阿翔見狀就趕緊拿著浪板上去幫他遮擋，「水的衝勁真的很強，連褲子都會被沖走」，邊說就邊把浩子的褲子往外丟，讓浩子直接大傻眼。

阿翔接著說：「還好我有拿板子去給你，如果我沒拿的話就會變這樣」，說完又把遮著浩子內褲的板子拿開，讓浩子嚇得趕快摀住下身，緊張的大叫：「不要這樣子！」一旁的3個女生也半遮著眼睛邊大叫，最後阿翔受不了大喊：「是要玩多久，馬賽克拿掉」，原來浩子裡面還有穿泳褲，根本就沒有讓「小巨浩」放風，浩子最後還歪樓補充：「還好今天狀況很不錯！」

阿翔表示一般在海邊衝浪會遇到很多麻煩狀況，但如果是在衝浪館就不會遇到太多問題，接著浩子扮演起「美女」，詮釋在海邊衝浪會遇到的3種突發狀況，包括「強力海風」巫苡萱用吹葉機把浩子假髮吹掉，「烈日強光」斐琪拿著打光板強照，最後「水母攻擊」則是籃籃扮演水母拿著鞭子跟電蚊拍攻擊浩子，阿翔搞笑總結：「所以以上最害怕的情況是再海邊遇到瘋子」，當場被籃籃拿鞭子狂抽。

慘遭捉弄的浩子問籃籃：「水母就水母，為什麼要拿鞭子跟電蚊拍？」籃籃解釋說這2個就相當於觸手會螫人，接著又開始打浩子，此時浩子突然大喊：「等一下，妳電蚊拍是不是給我按到開關？」調皮的籃籃笑說：「啊握住了就一定會不小心按到」。

此外，浩子跟阿翔也在節目上展現了絕佳默契，當阿翔將把板子丟出卻沒接住，意外的是浩子竟然用超人的姿勢撐在衝浪池，接著阿翔把另一個浪板丟回去時，浩子也精準的接住，兩人神默契也神乎其技讓教練傻眼：「沒看過。」