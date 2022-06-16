本土疫情逐漸降溫，但中南部還在高原期，因成人確診後3個月內，即便快篩陽，仍不視為感染，不必再關7天被視為吃了「無敵星星」，但校園卻不適用，家長不滿，孩子已經確診過，也已經停課多天，但班上陸續又有人確診，又要被迫再度停課，且學校要求快篩陰才能返校，若病毒持續陰陰陽陽，驗不出一條線，到底要停課到何時？指揮中心代理發言人羅一鈞表示，將請教育部參採醫院陪探病原則，發病後15天的三個月內，免除快篩陰性的要求。

校園因每天都有確診個案，停課不斷，讓家長最跳腳，尤其幼兒園停課標準高，一人確診，全班就要停課三天，有家長不滿，小孩已經確診過，為何不能比照成人確診三個月內不必要求快篩陰就能到醫院陪探病且能上班的標準，「一直停課，哪來那麼多假？」

中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞今天回覆表示，確實從對於Omicron高傳播力的特性來看，但決大部分不會再度感染，因此大人、小孩應該都要適用同樣的標準，由於確診後，可能會有陰陰陽陽的狀況，影響檢測結果判讀，導致被迫反覆停課。且決大部分不會再度感染，因此中央會請教育部部參採。

羅一鈞表示，先前曾公佈過對於確診後民眾，若要去醫院陪病、探病，或是住院等，進入醫院的篩檢，可從發病或是採檢日第15天後算起， 三個月內免除快篩陰性的要求，會請教育部參採，用同樣的原則來適用於校園停課標準。