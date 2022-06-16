國內疫情延燒，一名媽媽確診結束隔離，快篩陰性卻依然被後遺症困擾，出現失眠、容易疲倦、皮疹、手腕發癢脫皮、嘴破皮，腹瀉等16種後遺症，其中最可怕是瘋狂掉髮，足足是以前的2倍，超大一把能蓋住手掌，呼籲大家保護好自己，染疫完全不是感冒或流感。

這名媽媽昨天（15日）在臉書「爆怨公社」發文，表示確診後已經結束隔離，且快篩陰性，卻有一大堆後遺症纏身，「至今我依然失眠、昏昏欲睡、容易疲倦、咳嗽較容易喘、有痰、聲音沙啞、流鼻水、掉髮、皮疹、手腕發癢脫皮、嘴唇一直破皮、腹瀉、注意力無法集中、低燒，微痠痛」，後遺症多達16種。

而原PO的後遺症中，最可怕就是落髮，她說以前洗頭大概掉一小把，染疫後則是掉了雙倍以上，只見她將一天的落髮蒐集在手上，超大一把能蓋住手掌，非常驚人；她勸大家不要覺得染疫沒關係，請保護好自己跟家人。

對此，網友紛紛驚呼：「這掉髮量太誇張了吧，有去看新陳代謝科嗎？」、「也有看到一個女孩子頭髮整個掉光」、「太可怕了吧」，也有網友同樣出掉髮後遺症，「我也是耶，掉的比懷孕時還誇張」。