台中逍遙音樂町「親子LOVE無限音樂會」活動將邀請河堤樂團演出。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

「台中市逍遙音樂町」18日在中區柳川推出「閃亮中區，親子LOVE無限音樂會」。中區公所16日表示，活動結合社區文化資源和柳川的親水意象，新誕生的中區吉祥物「太陽寶寶－閃亮」也現場亮相，邀請社區親子共享歡樂、到訪旅客感受到中區的人文魅力。

「台中市逍遙音樂町」從6月12日至8月27日為期2個多月，將邀請台中市演藝團隊、街頭藝人、學校社團與藝人超過130組，在各區展開28場音樂會，以音樂陪伴民眾度過夏日時光。

中區公所表示，18日下午4點將在柳川的中山路至民族路河段推出「閃亮中區，親子LOVE無限音樂會」，邀請靈魂頑童舞蹈團演出動感的流行街舞、大誠社區發展協會、芯蕾舞蹈團及街頭藝人河堤樂團各演出古典音樂演奏、熱情街舞及演唱會。

文化局表示，「台中市逍遙音樂町」6月份另有4場音樂會，包括6月24日晚間在梧棲區藝術表演廣場的「歡樂年華－珍愛梧棲音樂會」；6月25日下午在東勢客家文化園區的「仲夏戀民歌」、大安區聯合里民活動中心前廣場的「夏日樂章－綻fun大安音樂會」及晚間在科博館植物園前蝴蝶水岸廣場的「仲夏電影狂想曲」。