台中市市府前打球啦！「大專校院3x3籃球錦標賽暨亞洲大學3x3籃球錦標賽選拔」決賽睽違兩年再返台中，經歷超過百隊的激烈競爭，公開及一般組男女籃脫穎而出的32支晉級隊伍、逾百位大專好手，6月18至19日將齊聚台中市政府一樓中央區挑高川堂大展球技，爭取今年總冠軍的寶座。

近年台中市以「酷運動、酷城市」為號召，積極推廣各項體育活動，2020年大專3x3籃球決賽首度造訪，就在台中市政府及台中市政府運動局全力支持下，於台中火車站廣場平台打造別開生面的競技舞台，也吸引許多球迷、遊客和熱愛運動的市民朋友駐足觀賞，場面相當熱鬧。

台中市市長盧秀燕表示，希望集眾人力量、結合城市與賽事，帶運動及觀光產業發展：「台中市準備好迎接大專3x3籃球總決賽了，歡迎大家！」

大專體總在教育部體育署指導下，與李昱叡局長帶領的台中市政府運動局團隊持續合作，包括109年啦啦隊、本學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開二級決賽等，都到台中市舉行。此次3x3籃球再續前緣，將決賽移師台中市政府一樓中央區挑高川堂，不但是大專比賽首度「踩點」，提供球員發揮機會及全新體驗，更希望鼓勵關注與參與的風氣，提升整體能見度。

為了爭取公開組最終八強前進市府的資格，110學年度富邦人壽UBA四強幾乎全數到齊。政治大學莊朝勝率精兵前來挑戰，健行科大陳范柏彥、谷毛唯嘉等大學最終戰，硬仗也勢在必行，而尋求3x3連霸的義守大學A隊續由白曜誠領銜，改搭學弟捍衛王座。

公開女衛冕軍文化大學A隊徐玉蓮、鄭慧慈、王玥媞等原班人馬出擊，不過台灣師大、佛光大學、北市大學同樣派出兩隊應戰，先發陣容精銳盡出，徐詩涵、連文鈴、李貞誼等UBA實力人氣兼具的球員都將出賽，后冠保衛戰同樣考驗重重。

另一般組則經歷六區分區預賽，選拔出男女各24隊決戰全國。賽事首日(17日)將率先於國立台灣體育運動大學體育館及鶴鳴樓進行分組賽事，各組八強取得晉級總決賽的門票，本週末登上市府前特別搭建的球場，共同角逐最終金盃。18日下午兩點起觀眾可鎖定大專體總YouTube頻道SSUtv（https://www.youtube.com/c/ssutv）全程轉播，一起感受大專3x3籃球充滿速度與拼搏的活力。

原訂公開組冠亞軍可取得亞洲大學3x3籃球錦標賽的代表權，雖該賽事因亞洲地區疫情影響取消辦理，但各校派出一時之選的陣容力拼全國冠軍榮耀，盛夏市府前的大專籃球熱潮，同樣精彩可期。