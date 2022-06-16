台南宣布下周維持遠距教學。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增6162例，市長黃偉哲說，由於中南部疫情仍處高峰，下周仍將維持線上遠距教學，暫時還不恢復實體授課。他也呼籲，6月22日開打兒童疫苗第2劑，已經施打第1劑滿4周的兒童，也請趕快預約接種第2劑疫苗。

衛生局長許以霖指出，台南累計已有19萬5487人染疫，這幾天確診人數已呈現慢慢往下走的趨勢。由於台南從5月4日開打兒童莫德納疫苗第1劑，5月19日之前打疫苗的兒童，現在已經可以開始預約6月22日施打疫苗。

而為了加速疫苗施打，台南本周六日也將於新營新興醫院、市立圖書館永康新總館、麻豆區衛生所、許石音樂圖書館加開4場中大型兒童莫德納疫苗施打，另外，13日起也開放醫事人員施打第4劑苗。

教育局長鄭新輝說，根據中央流行疫情指揮中心資料顯示，疫情仍未舒緩，中南部疫情尚處於高原，為確保中小學師生安全，高中以下學校及公立幼兒園6月20日至6月24日，仍持續暫停實體課程，採線上遠距教學。

另，補習班、課照中心、非營利、準公共、私立幼兒園則配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期，並加強防疫措施。

鄭新輝表示，延續暫停實體課程期間，若學校所在區域未受疫情影響，仍可透過校內防疫專責小組決議，採實體授課。