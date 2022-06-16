「大鑫資訊公司」進口大陸黑心快篩，爭議持續延燒。高市議會國民黨黨團今（16）日召開記者會痛斥，衛福部把關不力，早在5月13日就有良心企業發公文示警，卻視而不見，這近1個月時間毫無作為，更要高雄市長陳其邁硬起來。（柯宗緯攝）

「大鑫資訊公司」進口大陸黑心快篩，爭議持續延燒。高市議會國民黨黨團今（16）日召開記者會痛斥，衛福部把關不力，早在5月13日就有良心企業發公文示警，卻視而不見，這近1個月時間毫無作為，更要高雄市長陳其邁硬起來，不該同屬執政黨就不敢要求中央扛責，怒批陳其邁「沒事就吹，有事就推」。綠營議員則反擊要國民黨別亂帶風向。

「請問衛福部是睡著？還是忙暈？」高市議員李雅靜早在昨晚就揭露，1家良心企業「醫優科技」原本打算向食藥署申請輸入核准「富樂快篩」，但最後發現產品敏感性不足，因此申請撤銷專案，並在5月13日發文向衛福部示警。

李雅靜質疑，衛福部針對良心企業發文示警卻視而不見，快1個月期間到底做了什麼？直到6月10日才發文註銷，讓這家不肖廠商不斷投標，形成防疫大破口，痛批陳時中走鐘，不要每天只會做市長夢。

黨團總召童燕珍直批，這起事件宛如「高登2.0」版本，高市府是大買家，連決標速度都非常快，很遺憾的是，針對快篩劑之亂，議員向高市府索取資料卻不給，市府說檢調偵查不公開、不提供資料，但議員監督有其正當性，黨團才建議21日要召開臨時會要求市府專案報告。

高市議員邱于軒則認為，富樂快篩出包，高雄市民是最大受害者，陳其邁每天可以打給王必勝、蔡英文，怎麼不好好反映此事，現在出了事情誰來扛？衛福部難道是閉著眼睛在審查時？陳其邁要好好面對中央捅的婁子。

高市議員陳若翠直指，有無利益在其中，呼籲檢調要勿枉勿縱，嚴辦嚴查嚴抓，到底誰在發國難財、疫情財？市議員陳美雅則說，自己在5月總質詢時就問陳其邁快篩採購有哪些廠商得標，但陳其邁一問三不知，呼籲高市府公布所有決策流程的公文，當初如何驗收以及得標。

國民黨高市黨部副主委曹桓榮直批，高雄市政府採購富樂快篩試劑出了紕漏，提撥9500萬預算金，短短一天就結標，讓代理商「大鑫資訊公司」獨家得標，事後大鑫拿大陸次級品混充美國原廠，衛生局還以偵查不公開為由，逃避議員監督。市民只是要個真相，有這麼難嗎？

「這樣母湯啦，國民黨議員賣擱亂啊！」民進黨高市議員邱俊憲則指出，台中也一樣，都是受害者，不是高雄市針對特定廠商量身訂做標案，是不良廠商黑心刻意混入中國黑心試劑，這件事情就是中國對外輸出黑心試劑，不良廠商大發不義之財，呼籲政府盡快速查遏止不法，也要國民黨切勿造謠帶風向。

民進黨高市前新苓議員參選人湯詠瑜表示，市長陳其邁及市府團隊及防疫第一線人員，在艱難時期盡力做好萬全準備、謹慎因應，已完全顯現作為地方指揮官盡忠職守，然而防疫不需口水戰，也不需要扯後腿的人，「我們的敵人是外來的病毒，而不是站在第一線的防疫人員、政府官員」，奉勸國民黨議員不要只會口水戰。