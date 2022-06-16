文化部長李永得訪歐行程馬不停蹄，15日與捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）會面，李永得同時宣布，經台捷兩國雙方政府同意，文化部將於2023年1月起，於駐捷克代表處增設文化組並派駐專人，期盼使台捷兩國及鄰近中東歐地區的文化交流，更直接、緊密且即時。

由於2024年是捷克作曲家史麥塔納誕生200週年，屆時將舉辦盛大的史麥塔納音樂節（Smetanova Litomyšl）活動，參議院科學教育文化委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）也邀請台灣團隊參與。李永得回應，會將此作為捷克文化組的第一個重要任務。

李永得是在14日晚間抵達捷克，與參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及首席副議長魯基斯卡（Jiří Růžička）以餐會形式交流，會後韋德齊特別邀請李永得及訪團成員前往當地啤酒屋，體驗捷克在地的啤酒文化。

對於首次到訪捷克，李永得表示，捷克擁有與台灣相似的文化底蘊，以及自由民主的價值，自己格外有一見如故之感。李永得更以「我也愛上捷克，我也是捷克人」，呼應韋德齊2020年到訪台時曾說過的話，象徵台捷之間情誼如兄弟般的堅定。

15日在與捷克眾議院議長艾達莫娃會面時，眾議院會談桌上特別放置台捷兩國國旗，表達捷克政府對臺灣於捷克代表處增設文化組全力支持之意。艾達莫娃更特別關心台灣的國際處境，也提到捷克眾議院日前剛通過支持台灣加入國際組織WHO提案，期盼未來與台有更全面的交流。

李永得回應，俄羅斯侵略烏克蘭後，讓世界各國對台灣處境提高關注。台灣人民擁有捍衛民主自由的決心，一定會與世界所有自由民主國家站在一起，持續堅守國家主權及自由民主價值。