台北市近年力推無現金支付，7月1日起再祭出機車停車無紙化優惠，活動一路至9月30日，期間只要上網註冊、綁定無紙化服務，每筆停車費即享5元折扣，選擇非現金支付還能再折5元，以機車每小時收20元為例，綁定後等於每筆停車費打5折，即起開放民眾上網登錄。

機車停車無紙化推行已久，過去是讓民眾先在手機下載「自主開單APP」，只要完成登錄且以非現金方式繳費者，即享折價5元優惠，不過麻煩的點在於，車主須在每次停完車後進入APP輸入車號，由於步驟繁瑣，自2019年7月推行至今僅3、4％人願意使用，成效不佳。

為此停車管理工程處再出新招，營運科長羅至浩說，7月1日起至9月30日，將推「路邊機車無紙化開單」政策，民眾只要上網至「停車費一站式服務網站」註冊，並選擇車種「機車」且勾選「開單無紙化申請」，完成註冊後資格將於隔日生效，考量部分民眾會買車換車，也會提供解除註冊功能。

羅至浩表示，民眾登錄成功後，未來機車停於路邊收費停車格，將不再開立紙本繳費通知單，改為電子簡訊通知；繳費部分，除了可在超商、路外停車場以現金繳費之外，也可選擇銀行電信業者代扣、pay.taipei智慧支付；繳費期限前3日將發送繳費提醒簡訊。

羅至浩說，推廣優惠期間，只要綁定無紙化每筆停車費可折5元，若以非現金支付將再折5元，合計每筆減收10元，以北市機車計次收費20元來算，等於打5折，6月16日起開放民眾上網登錄；原有自主開單APP將於6月30日起停止使用。

另配合無紙化開單政策上路，停管處推出全新繳費一站式服務網整合停車繳費服務（網址：https：／／parkingfee.pma.gov.taipei），採提高親和力圖形化及直覺性之操作，讓註冊與登入方式整合台北通、Line等通訊軟體，未來亦擴及Google 帳號等多種註冊方式，除提供防汛通知、繳費提醒通知等會員整合服務，也提供路外停車場會員、綁定支付資訊及月票抽籤相關資訊等，服務更全面。