憂聯準會（Fed）加息導致全球指數下跌，美元指數創波段新高，越南股市受累走跌，觀察5月越南股市，先經歷上半月劇烈的融資賣壓，下半月再出現強勁反彈，儘管國際金融局勢震盪，但外資全月仍然流入越南股市超過1.3億美元，法人預估下半年預估胡志明指數區間在1,300～1,600點之間，建議可採定時定額佈局越南股票型基金參與越股成長機會。

日盛越南機會基金研究團隊分析，觀察四個利多支撐投資者的情緒，包括融資停損已趨緩，目前融資餘額總額較高峰值下降超過30％；越南政府公佈2%的利率支持方案，對中小企業和優質企業提供有效支持；經濟的積極發展，包括5月份零售額創紀錄增長，今年前五月越南製造業產值與去年同期相比成長9％，創下近四年來新高。

大陸清零政策的轉單效應為例，蘋果公司因此計畫在越南增加產量，市場體認到當前的全球經濟事件將有利於越南經濟增長，因第二季度具利多支撐，有助指數打底。

日盛越南機會基金研究團隊指出，上周越南國內外個人投資者的持續淨買入，對提振大盤也有重要作用。據FiinPro統計，越南國內個人投資者連續第三週淨買入，淨買超1,590億越南盾，外國投資者繼續淨買入7,570億越南盾，仍保持樂觀。

統計過去10年任一個月底進場，採定時定額投資越南股市，持有1年正報酬機率為76.1％，且平均報酬率達16％；持有2年效果更優化，持有3年正報酬機率更接近98％、平均報酬達40.6％，長期投資效果顯著，建議運用分批佈局或定時定額投資越南股票基金。