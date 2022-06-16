新北市中和2歲童恩恩染疫過世事件持續延燒，前新北市消防員張津唯今至新北地檢署，告發新北市消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋等人涉犯瀆職罪。
對此，消防局秘書林世明今在疫情說明會上回應，針對民眾毫無根據指責影射本局同仁變造錄音檔及相關檔案，這是不負責任侵害他人權益行為，消防局會全力力挺執勤同仁，強調全案相關卷證錄音檔案絕無變造隱匿，相信經過檢方深入調查必能抽絲剝繭，釐清事實真相。
新北市中和2歲童恩恩染疫過世事件持續延燒，前新北市消防員張津唯今至新北地檢署，告發新北市消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋等人涉犯瀆職罪。
對此，消防局秘書林世明今在疫情說明會上回應，針對民眾毫無根據指責影射本局同仁變造錄音檔及相關檔案，這是不負責任侵害他人權益行為，消防局會全力力挺執勤同仁，強調全案相關卷證錄音檔案絕無變造隱匿，相信經過檢方深入調查必能抽絲剝繭，釐清事實真相。
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