新光醫院感染科主任黃建賢今天表示，日前收治一名30多歲病人，6月PCR確診新冠肺炎，多重器官發炎疑似MIS-A。不過，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，目前暫未收到通報，但聽起來也不排除應該是長新冠。

黃建賢表示，這名30多歲病人，入院時症狀嚴重，有高燒、休克、腸胃道和結膜炎症狀，但沒有皮膚症狀，現在仍無法判定患者是否為MIS-A，目前在加護病房治療中。

黃建賢坦言，成人診斷MIS-A真的不容易，一方面是較少出現皮膚紅疹，而多重器官衰竭又無法從外觀看出來，病人通常只覺得累、喘，這還得考量是否有其他慢性病或敗血症導致。

羅一鈞表示說，從臨床資料來看，很難判定這位個案是否為MIS-Ａ，因為跟長新冠也很像，會就報導內容再與院方確認個案是否列入中重症名單，再加以解釋。

先前台中榮總有開會討論MIS-A和MIS-C，去年討論時是否就有考量今年可能出現類似個案？羅一鈞回應，去年兒科醫學會制定的重症指引有列入MIS-C，因為從最早期的原始株出現以來，各國即陸續有MIS-C的流行，指揮中心、疾管署的COVID-19診治指引則是在前年已將其列入重症項目。

羅一鈞也提到，不同變異株流行時，染疫孩童出現MIS-C的風險、發生機率都不盡相同，在Omicron流行期間，發生機率反而降低，但評估不同變異株流行時、都會將MIS-C列入。

羅一鈞也表示，MIS-A的發生比MIS-C更為罕見，且有些病症和成人本身慢性病急性發作、延續性的新冠肺炎引發的症狀或長新冠等症狀較難區分，目前雖有相關病例定義，不過就釐清其真實治病方式，以及詳細通報確診都有其困難。