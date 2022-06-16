2022年台北國際書展上周已落幕，信誼特別以四度擔任主題國的「法國」為題推出線上特展，包括法國主題館、親子創作派對、專家線上直播講座，從藝術教育、知識探索、法式哲學等3個面向，介紹法國童書。另推出適合0到3歲、3到8歲、小學生及爸媽閱讀的書籍和玩具，方便親子及早準備暑假學習。
法國童書有什麼特別之處？上誼文化總編輯劉維中表示，法國重視哲學教育，他們高中會考的哲學題目也是出名地難答；比如去年考「求知識，是否意味著什麼都不相信」、「科技是否將我們從自然解放出來」，為的就是培養懂得批判思考的公民。
劉維中表示，法國致力從小培養孩子獨立自主、主動發現問題、尋找答案的學習態度。比如有一套給孩子的圖畫書：《為什麼會生氣》、《被欺負了怎麼辦》、《可以跟你做朋友嗎》、《為什麼要說對不起》，內容來自法國著名的「小小哲學家」系列，是編輯親身進入校園聽孩子對話集結而成的漫畫式圖畫書，激盪出不同觀點，大人只是扮演引導角色，而不是介入或給答案。
信誼基金會營運長廖瑞文說，法國圖畫書最特別的是「開放性」，鼓勵孩子從不同角度探索、思考、表達自我，多元形式設計和美學更讓人驚豔。
特展並邀請了大家熟悉的《小黃點》作者，享譽國際的法國美感大師赫威・托雷，透過影片舉辦2場《小花園》親子創作派對，大玩色彩遊戲；以及動物學家張東君線上直播，帶領孩子探索科學技能，認識法國動物圖畫書的奧妙。
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