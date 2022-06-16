法國圖畫書小小哲學家系列取自孩子間的對話和討論激盪出不同的觀點和價值觀。(信誼基金會提供)

2022年台北國際書展上周已落幕，信誼特別以四度擔任主題國的「法國」為題推出線上特展，包括法國主題館、親子創作派對、專家線上直播講座，從藝術教育、知識探索、法式哲學等3個面向，介紹法國童書。另推出適合0到3歲、3到8歲、小學生及爸媽閱讀的書籍和玩具，方便親子及早準備暑假學習。

法國童書有什麼特別之處？上誼文化總編輯劉維中表示，法國重視哲學教育，他們高中會考的哲學題目也是出名地難答；比如去年考「求知識，是否意味著什麼都不相信」、「科技是否將我們從自然解放出來」，為的就是培養懂得批判思考的公民。

劉維中表示，法國致力從小培養孩子獨立自主、主動發現問題、尋找答案的學習態度。比如有一套給孩子的圖畫書：《為什麼會生氣》、《被欺負了怎麼辦》、《可以跟你做朋友嗎》、《為什麼要說對不起》，內容來自法國著名的「小小哲學家」系列，是編輯親身進入校園聽孩子對話集結而成的漫畫式圖畫書，激盪出不同觀點，大人只是扮演引導角色，而不是介入或給答案。

信誼基金會營運長廖瑞文說，法國圖畫書最特別的是「開放性」，鼓勵孩子從不同角度探索、思考、表達自我，多元形式設計和美學更讓人驚豔。

特展並邀請了大家熟悉的《小黃點》作者，享譽國際的法國美感大師赫威・托雷，透過影片舉辦2場《小花園》親子創作派對，大玩色彩遊戲；以及動物學家張東君線上直播，帶領孩子探索科學技能，認識法國動物圖畫書的奧妙。