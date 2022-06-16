國立台東大學數位媒體與文教產業學系學生發揮創意與專業，結合延平鄉部落元素，專題產出7組互動遊戲。（台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學數位媒體與文教產業學系學生發揮創意與專業，結合延平鄉部落元素，專題產出7組互動遊戲。（台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學數位媒體與文教產業學系學生發揮創意與專業，結合延平鄉部落元素，專題產出7組互動遊戲。（台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學數位媒體與文教產業學系二年級學生與延平鄉公所合作，專題以部落特色以及紅葉少棒相關故事和歷史，導入數位媒體設計。學生共產出7組互動遊戲，並舉辦《1968》成果發表，展現專業與創意，期盼活絡當地觀光發展。指導老師許志維說，作品未來可望納入紅葉少棒文化館藏，使館藏不只有文物，更添互動。

紅葉少棒隊1968年擊敗日本少棒明星隊，為台灣棒球寫下光輝歷史。東大學生深入延平鄉紅葉部落踏查，分組製作7款以手機為搖桿連線電腦的互動遊戲。榮獲最佳遊戲獎的「重拾」以體感操作，更貼近實際棒球揮擊與投球的動作，將手機搖身變成體感控制器，讓玩家在投打互動中感受棒球樂趣，更融入在地布農族神話元素，使遊戲更貼近當地。

學生林怡真說，遊戲命名為「重拾」，「拾」是棒球訓練中常見的動作。透過角色塑造、劇情鋪陳，同時寓意「重複」與「拾起」，無論紅葉傳奇過去了多久，都要不斷延續這份對棒球的熱情與記憶。

學生陳孝章本身是棒球迷，對紅葉傳奇略知一二，此次經由田野調查與當地耆老訪談，深入認識紅葉少棒的發展脈絡，希望透過專題，將更多鮮為人知的奮鬥歷程以遊戲型態呈現給大家。

指導老師許志維表示，專題製作從企劃、美術到程式設計，須在3、4個月內完工，對學生來說是一次精實的實務訓練，未來作品更臻完善，有望收藏於紅葉少棒紀念館。

數媒系主任賀俊智表示，期待經由課程整合，厚實學生創作的內涵與實務經驗，運用數位媒體特性宣傳延平鄉，促進當地產業與觀光發展。