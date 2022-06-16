韓國財政部16日表示，由於全球出現供應鏈斷鏈、通膨大增以及利率急速上升等不利經濟成長現象，因此預估，韓國2022全年GDP將是自2020年新冠病毒爆發以來，表現最差的一年。

由尹錫悅總統所領導的韓國新政府，16日公布首個財經政策倡議外，同時，也修正當地2022年經濟數據預估值。其中，GDP從3.1%下修至2.6%，通貨膨脹也從2.2%上調至4.7%，同時，增幅創下2008年以來最大。

韓國財政部指出，經過各相關部會首長協商，決定要把穩定物價放在第一位。外界質疑，韓國2022年會不會有機會看見經濟成長停滯，通膨增加且失業率也上升的停滯性通膨。

在這份倡議中，為幫助韓企減輕通膨帶來的壓力，當地政府提議將最高的營利事業所得稅降至22%，跟OECD(經濟合作暨發展組織)成員國的平均值一樣。從2018年開始，大約有百家大韓企的營所稅訂在25%，因當時韓國政府需要增加稅收，便於實施更多的社會福利政策。

2021年，韓國的景氣大好，GDP曾寫下2010年以來最好的1年。5月才就職的尹錫悅，上任的時間點很尷尬，因為正好碰上俄烏戰爭讓全球供應鏈斷鏈更加嚴重，通貨膨脹又漲個不停，還有全球開始緊縮銀根，以及中國大陸抗疫封城等導致出口受挫。

尹錫悅在競選大位時，承諾會支持由當地民間企業所領軍的經濟成長。因此，韓國新政府將協助韓企因應更高的基本工資、愈來愈高的借款成本，以及前1個政府對韓國工時的限制等不同問題。

專家學者預估，從2021年中以來已累計升息5碼的韓國央行，還是會再繼續把當地利率往上調。同時，也會讓背負著全球最高債務的韓國家庭，消費更加縮手不敢買東西。

為鼓勵韓國科技業者加碼研發關鍵技術的資本支出，韓國財政部16日也說，大韓企在半導體以及OLED顯示器技術的投資金額，可用來抵免營所稅比例，已從原先的6%到10%，提高至8%到12%。

另外，韓國也趁機改善美元與韓元匯價交易的平台條件，希望能早日成為MSCI已開發市場指數內的一員。據悉，韓國將延長美元與韓元現貨匯市交易時間到17個小時，也就是從凌晨開始，可一直交易到下午5點為止。

至於在振興韓股方面，2022年迄今大盤已下修約18%，韓國政府已決定將取消徵收散戶的股票資本利得稅。不過，散戶持有的部位內，單支金額若超過100億韓元，約774萬美元的話，還是要課稅。同時，從2023年開始，韓國證交稅也將從0.23%調降至0.2%。