近來不少民眾反映出現二次感染，有民眾至採檢站拿藥，卻遭醫護人員拒絕，認為他不可以出門拿藥，只能視訊看診。中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞強調，如自認為是二次感染，仍須依照流程請醫師診治，才能完成後續領藥程序。

羅一鈞認為，民眾可能自認為是再度確診，希望再拿藥，但他強調，如果3個月內懷疑二度感染，還是要由醫師診治，透過衛生局通報，才能進入後續隔離、開立居隔單、領藥程序。由於最近大家反映很多二次感染相關問題，指揮中心已經提到專家會議討論，希望訂定明確的條件，讓臨床醫師依循如何判斷為二次感染。

目前針對輕症或無症狀確診者，可採居家照護，並由地方衛生局安排關懷院所團隊。但有確診民眾反映，最近接到新北市淡水某診所通知，說是衛福部指派的關懷診所，但沒有進行任何診治，卻申報健保1500點，讓民眾質疑是否申報不實。

對於民眾反映的1500點申報，羅一鈞說明，如為無高風險因子的一般個案，居家照護期間個案管理費為1000點，由健保代收代付來給付，一點為1元，另外還有500元，可能是視訊診療費。

但羅一鈞強調，如果沒有實際執行個案管理或診察業務，就申報相關費用，當然是違反相關法規，可能會追究或處罰，請民眾可向1922、健保署或地方衛生局具體提出檢舉，將交由相關單位查核。