空中巴士（Airbus）首架超長程單走道客機A321XLR順利完成首次試飛，該架飛機於中歐時間15日上午11時05分從德國漢堡起飛，進行為時約4小時35分的試飛。空巴預估，A321XLR將從2024年初開始交機營運，目前全球已有20多家航空公司訂購超過500架飛機。

空中巴士說明，A321XLR是A320家族單走道飛機的最新機型，目標是以最佳經濟性與超越所有同級機型的航程，實現長程班機服務。

A321XLR擁有單走道客機中最長的4700海浬（8700公里）航程，與前一代飛機相比，A321XLR每座位耗油量減少達3成。至2022年5月底，A320neo家族已自全球130家客戶獲得超過8000架訂單，有20多家客戶訂購超過500架A321XLR，預計2024年開始交機。

A321XLR首次試飛中，飛行員及工程師對飛行控制系統、發動機、主要系統等進行測試，確保功能正常。

空中巴士計畫與服務資深副總裁Philippe Mhun表示，對於A320家族與全世界客戶而言，這是一次重大里程碑，A321XLR加入營運之後，航空公司將能使用單走道飛機提供長程班機服務，空中巴士特有的Airspace客艙，也將為乘客帶來最舒適享受。