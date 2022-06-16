桃園市16日新增5066例本土案例，較昨天下降13.33％，確診的市長鄭文燦視訊主持防疫會議，健康狀況良好，衛生局長王文彥會後指出，桃園本周有7.2萬長者符合第四劑施打資格，昨天首日施打1.2萬人，明後2天繼續施打莫德納，他也宣布下周三、五、六再開長者第4劑專案，將施打BNT跟高端疫苗。

王文彥說，桃園市今天增加5066本土案例，較昨天下降13.33％，目前仍有8500人居隔中，居家照護案數也逐漸下降剩4萬1900人，完成照顧率97％。他提到，社區採檢診療站共有11站，每天都有5至6站開站，至今已服務2萬2000多人看診跟數十萬人PCR採檢，因應階段性任務完成，下周開始將從11站縮減成6站，南北桃各保留3站，分別是中路公園、桃園巨蛋、蘆竹彎頭仔市民活動中心、中壢中正公園、龍岡採檢站跟龍潭戶政事務所，每天2至3站，僅周三、五是2站、其他天都是3站，逐漸讓PCR採檢減少，診療也移轉到診所視訊醫療。

王文彥也提到，昨天開始的65歲以上長者追加劑，首日施打狀況良好，有1.2萬人施打，明後天還有莫德納施打，1月17、18日以前施打者可在明、後天施打，約有7.2萬長者符合資格，至於1月24日前施打完第三劑的長者提高到12萬人，宣布下周三、五、六再開長者專案，施打BNT跟高端疫苗，下下禮拜也將安排2至3天專案施打，強調長者符合第四劑資格者共有15萬長者，希望持續提高長者保護力。

王文彥也提醒，中央建置的自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明系統只營運到6月20日，之後即停止使用，該系統使用情況良好，可開立同住家人居隔證明，減少民眾到衛生局臨櫃申請，呼籲5月1日至20日確診者，且已經使用過確診者自主回報系統的民眾，可以到系統填補增加親友資料，就能直接下載居隔使用說明書。