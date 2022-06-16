紙風車文教基金會「劇場不斷氣-一起活下去」人才培力共創計畫，14日完成評選，逾百位劇場自由工作者報名，共選出80位正取，5位備取，8成的錄取率，將於6月20日起開始上課，紙風車文教基金會任建誠執行長表示：「讓劇場年輕人安心最重要，他們有心學習，我們募款出力，要一起活下去。」

這次演員進修班錄取60位及5位備選，技術人員進修班錄取20位，其中有12位為演員及音效人員；而演員進修班錄取人員，有傳統戲曲演員、脫口秀演員；有擅長編劇、導演，也有武術編舞等專長。計畫即將於6月20日開始為期一個月。