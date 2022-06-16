大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），調查局追查發現是混用中國代工次級品出貨。民進黨立委林淑芬今（16）天公布「醫優科技股份有限公司」給衛福部的發函，告知款快篩靈敏度只有34 ％，且有偽冒品流入市面，顯然食藥署早就知情，要求食藥署長吳秀梅下臺。
林淑芬今天在臉書公布「醫優科技股份有限公司」13日給衛福部的發函，內容指出，有不肖廠商將中國製改換包裝偽冒，本著保護國人健康核心價值，向貴部報請廢止原核定專案輸入核准案，並依法向檢警告發，避免偽冒產品流入市面。
林淑芬表示，根據該函文顯示，食藥署5月12日就主動打電話給醫優科技公司，詢問該款快篩劑德國聯邦研究所測試結果，醫優告知該款快篩靈敏度只有34 ％，且有偽冒品流入市面。
林淑芬痛批，該公文顯示食藥署5月12日就知情，這不是包庇什麼是包庇，要求吳秀梅下臺。
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