勇士在總冠軍賽取得3：2聽牌優勢，最快台灣時間明天就能封王，而說到他們能拚到這裡的功臣莫屬柯瑞(Stephen Curry)，若奪冠他有非常大機率拿下FMVP，不過近幾戰隊友威金斯(Andrew Wiggins)搶走不少版面，更讓不熟悉他的球迷大開眼界，但其實威金斯有如此表現也不太意外，除了他貴為14年選秀狀元，家族遺傳更是他天賦異稟的原因之一。

Andrew Wiggins

NBA Finals Game 5

At Home against the Celtics

-50+% from the field

-7+ rebounds

-2 steals

-1 block

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Mitchell Wiggins

NBA Finals Game 5

At Home against the Celtics

-50+% from the field

-7+ rebounds

-2 steals

-1 block

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Like father, like son. pic.twitter.com/SZCbtj4Udx — WarriorsMuse (@WarriorsMuse) June 14, 2022

威金斯在近兩場比賽都繳出雙十數據，G4砍下17分16籃板、G5則是26分13籃板，更在防守端限制住塞爾提克當家得分手塔圖(Jayson Tatum)，將自己傲人體能條件嶄露無遺，而威金斯可說是遺傳了家族優良基因，他的父母、哥哥都是運動員出生，爸爸老威金斯(Mitchell Wiggins)也曾在NBA打球，還在1986年總冠軍賽跟隨火箭對抗綠軍。

#ACTBT to the 1984 Los Angeles @Olympics with 2-time Olympic 🥈 and until this year, 🇨🇦 200m record holder, Marita Payne-Wiggins. pic.twitter.com/A1GUg6lz8n — Athletics Canada (@AthleticsCanada) August 31, 2017

老威金斯1983年以首輪第23順位加盟溜馬，陸續待過公牛、火箭、76人等隊，不過1991年就離開聯盟，留下10分3.2籃板1.6助攻1抄截數據，遺憾的是1986年他們並未擊敗綠軍奪冠，兒子有望代替爸爸完成。而威金斯媽媽名聲更顯赫，瑪麗塔(Marita Payne)是加拿大知名田徑好手，於1984年洛杉磯奧運奪下400公尺接力、1600公尺接力兩面銀牌，更是國內女子400公尺紀錄保持者。

The Timberwolves have waived Nick Wiggins, Kleon Penn and Lorenzo Brown pic.twitter.com/xT8pPyIeHb — Timberwolves Nation (@TWolvesNationCP) October 25, 2015

此外瑪麗塔還入選加拿大奧運名人堂，今年61歲的她身高173公分，加上爸爸的193公分，威金斯能長到200出頭不讓人意外，更別說他完美繼承家人的體能條件，先天優勢讓他贏在起跑點。此外他哥哥Nick Wiggins也是籃球員，過去曾待過NBA發展聯盟，也在夏季聯賽為國王、灰狼與爵士效力，可惜在威金斯獲得狀元同時落選，接著輾轉世界各地籃球聯盟，還在去年底來到台灣SBL效力。