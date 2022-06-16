葉姓父子夥同陳姓友人及越南移工等共10人，開車持通行證長驅直入管制區，盜伐林木，以自製的台車利用阿里山鐵道眠月線支線載運，再由車輛轉運至阿里山公路才被警方查獲295公斤台灣扁柏，檢方依《森林法》、《組織犯罪防制條例》起訴10嫌。

55歲葉父及26歲兒子世居阿里山區，因違反森林法被判刑、併科129萬8000元罰金、支付公庫30萬元，需錢孔急，透過陳姓友人介紹認識台中一家木藝社陳姓負責人，2021年8月間葉姓父子與陳姓友人、陳姓負責人商議盜伐林木，葉父認為繞山區遠路約2天可盜運下山。

但葉子自認有通行證，開車長驅直入阿里山森林遊樂區比較快，因而9月1日下午由葉子開自小客車購買盜伐用品，載3名越南籍逃逸移工，持有編號的通行證進入阿里山森林遊樂區，將車停放鐵道旁的飯店停車場後，4人背物品徒步到眠月線下切再爬至大崩壁處，抵達第32林班地藏放物品。

9月5日深夜3名移工用葉子自製的台車將移工盜伐的木材利用眠月線鐵軌運送至飯店旁，交由葉子開車運載，因葉子有通行證，順利通過阿里山森林遊樂區第一管制哨及大門，3名移工則由楊姓夫妻以5000元代價載送下山。

葉子開車載運大批木材沿阿里山公路下山，直到6日凌晨在64.3公里處被警方攔查，葉子拒檢逃逸，車子自撞山壁後棄車逃跑，警方在車內起獲9塊台灣扁柏總重量約295公斤。

檢警後續追查葉子在阿里山公路74.2公里、85.5公里、76.8公里、阿里山森林遊樂區停車場附近草叢、嘉義市住處等處藏放盜伐的扁柏、紅檜。

內行人帶路山老鼠集團通行證阿里山森林遊樂區盜運