陶子麻辣燙品牌「辣杯杯」今年初進駐百貨公司美食街，大受歡迎。（摘自臉書）

陶晶瑩跟李李仁發給廠商的公告信曝光。（讀者提供）

「辣杯杯」前董事長劉男發給廠商公告信。（讀者提供）

陶晶瑩（陶子）和老公李李仁去年自麻辣燙品牌「辣杯杯」，今年初進駐百貨公司美食街，大受歡迎，但今（16日）傳出「辣杯杯」前任劉姓董事長阻礙公司正常請款，以至於陶子急墊300多萬元給廠商，對此，陶子坦言有此事，表示：「目前問題都已經解決了，我們也改選了董事長，當時真的是驚濤駭浪。」而公司也已將陶子代墊的錢還給她了。

陶子和李李仁發給合作廠商的公告信也曝光，寫道：「關於廠商之月結應付款項及各項相關業務請求，經過兩周以來劉男惡意阻撓本公司正常放款，在股東不斷極力規勸請求及本公司會計人員每天哀求未果後，已由本公司CEO陶晶瑩小姐獨立出資結清，感謝各廠商相挺並致上萬分謝意。」

內容還提到：「股東劉男在公司董事會依法完成董事長改選後，一意孤行拒絕承認董事會決議，罔顧廠商權益及公司同仁福祉，還無法紀地阻撓公司付款，甚或極有可能故意更改網銀密碼癱瘓公司會計與銀行連線且拒絕協助復原，更令人錯愕的是竟然擅自對外發表不實言論，嚴重損害本公司商譽，故特此詳述事實以正視聽！」