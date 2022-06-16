雖然內需強勁，但出口大跌，紐西蘭第一季經濟意外萎縮，惟分析師認為在解除防疫封鎖措施後經濟活動反彈，該國可望躲過衰退。

紐西蘭統計局周四公布，第一季國內生產毛額（GDP）季減0.2%，遠不及經濟學家預測中值（季增0.6%）和紐西蘭央行預估的季增0.7%，亦較去年第四季季增3.0%大幅放緩。

與去年同期相比，第一季GDP成長1.2%，亦不及經濟學家預估的年增2.7%。

紐西蘭統計局表示，農、林、漁等初級產業是第一季GDP下滑的主要原因，而製造商品的產業亦略為放緩。

今年第一季紐西蘭商品和服務出口額較前一季大減14.3%。

在高度傳染性的Omicron變體病毒肆虐下，紐西蘭在今年初首次爆發大規模疫情，在產業嚴重缺工的情況下，其第一季經濟表現受到衝擊，但數據顯示其內需仍然強勁。

ASB Bank經濟學家出具報告指出，不應該過分關注季度波動，但他們也認為在阻力不斷增加的情況下，今年紐西蘭的經濟增長料將放緩，「利率升高、成本壓力揮之不去、建築活動放緩、農業生產疲軟以及和家庭開支變得更加謹慎，仍將是主要的經濟問題」。

自去年10月以來，紐西蘭央行已5次調升基準利率，也已表明其現金利率將在未來一年內提高一倍，以抑制通膨。該央行表示，為了抑制失控的通膨，將不惜讓經濟面臨衰退風險。

Westpac New Zealand代理首席經濟學家Michael Gordon表示，對該央行而言，季度增長低於預期不是什麼問題。紐西蘭央行的目標是讓需求更能符合經濟潛力以控制通膨壓力。事實上，經濟活動適度下滑有助於達成目標。