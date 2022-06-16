富采(3714)長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動。惟受到大陸防疫封控影響，本季營收獲利表現平淡。且APPLE Mini LED供應鏈後有追兵，法人投資建議維持區間操作，目標價67元。外資已連4日賣超，富采周四開高走高，一度填息75%，盤中最高達56元，但股價後繼無力，午後翻黑，終場收在當日最低點，收跌1.1%報53.9元，也創下合併掛牌以來新低價。

富采5月營收25.56億元，月減13.40%、年減19.3%，累計前5月營收140.55億元，年增8.44%。今年第二季方面，Mini LED相關需求維持穩定；但因先前大陸華東地區進行COVID-19疫情防疫封控，消費性電子供應鏈受到影響。法人預估，第二季營收季減1.89%、年減10.47%。以月營收來看，4月營收尚未受到明顯影響，5月影響最為明顯，6月營收動能有機會回升。不過公司也表態，訂單遞延下，第三季營運可望回溫並優於第二季，但第三季要把先前的缺口補回且更往前仍有挑戰，今年全年營運則仍有望與去年持平，甚至成長，但都還是要視下半年狀況。

2022年方面，資本支出由原本規畫的55億元提高到80億元(2021年資本支出47.32億元)，其中包含Mini LED 15億元、紅光LED 20億元、Micro LED 15億元 、晶成半導體10億元、研發/廠區效率提升約20億元。公司長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動，而Mini LED應用除了美系客戶的平板電腦、筆電外，將持續開發大型顯示器、電視、車用顯示器等應用。但是受到大陸COVID-19防疫封控且消費性電子需求較弱影響，法人預估，2022年營收358.70億元，年減1.52%。受惠於產品組合優化，預估毛利率可望拉升至22.59%，營業利益年增15.33%。因有匯兌利益挹注，業外淨收入相對提升，預估稅後純益29.49億元，年增35.36%，EPS 4.31元。

不過毛利率方面，大陸消費性補貼，對電視有力，可望拉抬出貨和稼動率，因為最近稼動率不高，對量能有顯著助益，但對於毛利率相對無助。前景不明朗，企業對資本支出就相對保守謹慎，下游需求疲軟，供應商、供應鏈有一定庫存水位，電視價格也評估不會明顯反彈，不過對成本下降有利營運，公司也將關注產能、產量、物料狀況。

在mini LED部分，董事長李秉傑表示，大陸競爭對手原定4月加入供應鏈，但公司認為，因為近期下游庫存多、終端需求轉弱，對手出貨也不振。四元LED方面，因為烏俄戰爭影響需求，李秉傑也認為，今年需求狀況恐仍弱。

法人投資建議，富采長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動。惟考量短期營運受到疫情影響，第二季營收、獲利表現恐淡，且APPLE Mini LED供應鏈後有追兵，投資建議維持區間操作，目標價67元。