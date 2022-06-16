高市議員黃紹庭今（16）日則質疑真實性，並鄭重要求黨中央出面說明清楚。（柯宗緯翻攝）

近日坊間流傳一份國民黨黨中央所做的高雄市長候選人初選民調結果，顯示國民黨智庫執行長柯志恩排名第1，也在該份名單當中的高市議員黃紹庭今（16）日則質疑真實性，並鄭重要求黨中央出面說明清楚；黨團總召童燕珍則認為，柯志恩形象佳、比較沒爭議。

黃紹庭主張，對於高雄市長候選人初選，黨中央應該在公開透明的機制下，舉辦「類初選民調」，邀集所有民調市長參選人共同參與初選民調的題目及民調機構，同時應讓參選人派人監聽民調進行，如此大家都能心服口服，好讓結果可幫助中央及地方的整合，盡快協助年底高雄市長的選舉。

高市議會國民黨團總召童燕珍認為，現在有這麼多人想出來選，這是一件好事啊，雖然不清楚為何有該民調，但對於柯志恩第1名不感到意外。她認為，柯志恩不會有太大的爭議，她是個非常好的人才，口條好、有自身理念，「議員們對她是不會有太多排斥」，柯也預計下周拜訪高市議長曾麗燕及黨團。

此外，孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖今也怒批，就在高雄企業界百人推舉張亞中參選高雄市長的前1天，國民黨透過媒體釋放出1份黨內民調，在7人中，把張亞中排名做到第5，這種低劣的操作手法，背後動機，怎不豈人疑竇。