柯以柔和郭宗坤離婚官司二審判決結果出爐，高等法院駁回郭的上訴，仍判准離婚，並要賠償40萬元，判決書竟揭露郭宗坤婚前欺騙柯以柔，謊稱是建中畢業、澳洲留學，營造富二代形象，這讓美女主播劉芯彤心有戚戚焉，更爆料曾對她家暴的前男友學歷也是捏造。

劉芯彤表示剛好看到「柯以柔婚後才知老公非建中學霸富二代」的新聞，才回想起和家暴男交往初期時，前男友曾對父母滔滔不絕介紹自己的生意和過往，更強調拼了兩個台大碩士學歷，不過自己從未追問是念哪兩個系所，也沒查碩士論文究竟寫了什麼，直到分手後因為官司鬧上法院，在最終判決書中發現學歷竟是「專科畢業」，讓她震驚表示：「連學歷都造假，這到底是什麼意圖」。

劉芯彤爆料曾對她家暴的前男友學歷竟是捏造。(主播 劉芯彤臉書)

對於前男友連學歷都造假，劉芯彤表示學歷不是職場發展的關鍵，致勝關鍵是工作態度和學習變通能力，但一個人如果連學歷都要造假，勢必對自己充滿自卑感，才得用這樣的包裝壯大自己，催眠自己，強化自己，接著不忘搞笑表示：「我會謊報的只有我的體重」。

劉芯彤之前看到立委高嘉瑜被家暴的新聞，坦言：「我也曾經是家暴受害者」，回想起當年總是帶傷上班，只要到化妝室化妝，就會被關切怎麼了，當時都會找理由掩飾被家暴的事實，但隨著瘀青越來越多，知道再也無法掩飾，一度情緒崩潰在化妝室大哭，她也藉著這段過去呼籲有同樣經歷的女孩們，要勇敢站出來尋求協助。