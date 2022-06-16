德國Opel汽車將於2022 年底強勢回歸台灣車壇，今日宣布已與Master Win集團簽署德國Opel汽車台灣總代理合約，未來台灣也將成為德國Opel汽車佈局亞太地區的重要市場。德國Opel汽車品牌創立於1862年德國Rüsselsheim，是歐洲最大的汽車製造商之一，營運範疇遍及全球 60 多個國家。

Master Win 集團表示：「Master Win集團很榮幸取得先進且令人期待的德國Opel汽車在台灣的獨家代理權，給予對德國車特別偏好的台灣消費者多一個優質選擇。集團特別延攬業界專業經理人、打造完善與獨特的通路據點、提供以顧客為尊的銷售服務與售後優質體驗，我們深信可以為台灣汽車市場注入一股新氣象，並建構德國Opel 汽車品牌在台灣的永續發展。」

德國Opel 汽車全球運營總監William Mott 表示：「德國Opel汽車透過Modern German新世代德國的品牌核心概念，以及Bold and Pure大膽純粹的產品設計理念，結合卓越的造車工藝以及透過電能轉型迎來的零碳排綠能創新，期待滿足消費者的日常多元用車需求，給予超越過往的出行體驗。」

德國Opel汽車由Stellantis汽車集團獲得充沛資源挹注。Stellantis汽車集團為全球領先的汽車製造廠和移動服務供應商，於 2021 年 1 月由FCA和 PSA兩大全球汽車集團合併成立。Stellantis 汽車集團旗下涵蓋了14個國際知名汽車品牌，為新時代永續移動的全球領導者，提供獨特、經濟和高效的交通解決方案，精進於實現消費者出行自由。

德國Opel汽車東協資深副總裁 Christophe Musy認為：「正如 Stellantis汽車集團的戰略計劃《Dare Forward 2030》中所述，德國Opel汽車進軍台灣，是今年 Stellantis汽車集團在亞太地區發展計劃中的一個重要里程碑。Stellantis 汽車集團致力於成為全球電動化領域的領導者，提供創新、純淨、安全和高效的移動解決方案。

台灣成為德國Opel汽車在亞太地區發展的重要據點之一，尤其是台灣消費者對電動車款的接受度越來越高，相信在未來發展性與純電車款消費潛力上，台灣是最佳的舞台，我們對新合作夥伴 Master Win集團深具信心，將一起攜手努力將新世代德國Opel汽車品牌在台灣市場上發揚光大。」