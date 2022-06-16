iPhone 13 128G粉色，特價95折2萬4488元。（新光三越提供）

新光三越KIEHL’S小紅瓶精華買2送8，特價4400元 ，63折，全台獨家。（新光三越提供）

百貨夏換季折扣檔期，喜見買氣、人潮雙成長。新光三越「會員好好節」挾帶全館與skm online線上線下單筆滿千元送千點、夏日流行夯品回饋陣容，活動首周即吸引消費者回流採購，不僅是skm pay綁定人數翻倍成長，也帶動百萬會員回流潮，觀察國際名品、精品珠寶新品上市、美妝保養香氛、日韓小家電及歐系大家電、筆電新品等皆是民眾採購焦點，帶動首周整體人潮買氣皆翻倍成長。

面對將到來的618年中最大購物季，除了全館流行商品夏換季7折起，新光三越「會員好好節」第2波更聯手各大業種的購物達人，推薦夏日必買清單。例如MAC打亮修容盤、IBUSE異國圖騰V領長洋、DYSON二合一甲醛偵測空氣清淨機TP09、THE NORTH FACE黑色便捷舒適休閒後背包等。

而6月17日至6月18日使用skm pay，並綁定5大指定銀行（台新、新光、玉山、花旗、台北富邦）信用卡，享單卡刷卡單筆滿2000元送skm points 1000點。新光三越App、電商平台skm online也搶搭年中618購物潮，推出4大美妝品牌618期間優惠組，包括LANCOME小黑瓶買50ml送50ml、SHU UEMUR熱銷妝前組買60ml送30ml、MAC任一子彈唇膏特價618元、BOBBI BROWN買冬蟲夏草持妝乳40ml，即可用618元加購同商品一件，再贈淨妝油100ml限量版。