台北市近年於學校、商圈周邊設置24處「限停15分鐘機車格」，卻屢屢發生民眾久占的情況發生，為此北市停車管理工程處宣布，6月17日起，將由收費員開立0元單紀錄停放起始時間，並於6月27日起於士林夜市文林路限停車格試辦科技執法取締超時違停，違者開罰600元。

近年外送平台興起，加上部分民眾屢有洽公、接送小孩的短暫停放需求，停管處自2019年起在部分機關學校、商圈夜市及辦公大樓等處，共設置24處限停15分鐘機車格，提供民眾15分鐘以內短時間停放使用，卻有民眾為圖方便久佔部分格位不願駛離。

為此，停管處科長楊遠明說，6月17日起，停在全市24處限停15分鐘機車格位的機車，會以人工方式開立0元收費單，紀錄停放起始時間，作為警方執法依據；6月27日起，將於士林夜市文林路的限停15分鐘機車格，試辦透過高位攝影機，以科技方式紀錄車輛停放時間。

楊遠明說，期能透過前述2項措施，降低久占且作為逾時停放取締參考，未來逾時停放車輛，將依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款處以600元以上罰鍰；日後若文林路科技執法成效良好，不排除擴大實施。

另外，楊遠明指出，限停15分鐘機車格將依當地交通狀況、區域特性，於離峰時間採告示方式開放停車或禁停，呼籲機車騎士停放前，務必閱讀停車標誌上的管制規定及管制時間等訊息，並依規定停放車輛避免違規。

停管處說，民眾若有建議限停15分鐘機車格設置地點，也可透過「Hello Taipei臺北市單一陳情系統」或「臺北市政府市民服務大平臺－申請新增、調整公有路邊停車位」網站，向停管處提出建議，停管處將依各案狀況評估設置。