高雄市16日公布新增9293例確診個案，市長陳其邁於下午3時舉辦防疫記者會，並正式宣布高中以下學校及公立幼兒園繼續延長線上教學課，從6月20日至30日，但學校經校內防疫專責小組決議後，可安排學生回學校考期末考。

目前高雄市高中以下校園暫停實體課程改線上教學至19日，下周是否恢復實體課程，不少家長焦急，經與專家討論後，高雄市教育局長謝文斌16日正式宣布，高中以下學校和公立幼兒園，持續採線上教學，從6月20日至6月30日，等同到這個學期結束。

高雄市教育局長謝文斌說，考補習班還是以線上教學為主，得依家長需求採混成教育，如有確診者仍依規定匡列該班，並暫停實體課程3天。若家長如無法照顧兒女，學校和幼兒園得提供基本照顧服務。

另外，學校經校內防疫專責小組決議，可安排學生返校進行實體學習及活動，如期末考、團隊訓練、實驗課程與實作課等，並加強防疫措施。遠距期間，學校得彈性調整定期及平時平量次數和比例。而到校接種疫苗持續進行中不受影響。最後，非營利、準公、私立幼兒園及課照中心自主決定暫停實體課程日期。局長謝文斌補充，高中職以下學生快篩陽性確診人數819人，維持近千人左右，仍在高原期。

高雄目前為止約近12％盛行率，高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍是50到64歲民眾，百分比為20.2％，比昨日還高，單日確診人數增幅大，此族群要特別留意、而0到11歲則是4.2％、12到19歲6.5％、20到29歲13.9％、30到39歲16.2％、40到49歲16.8％、65歲以上14.9％。

高雄市長陳其邁說，美國FDA專家會議通過莫德納和輝瑞疫苗施打於6個月以上兒，2種疫苗劑量都有建置，建議中央ACIP盡速評估全面接種，兒童的MIS-C和腦炎比例都是我們擔心的，建議中央能規劃施打5歲以下小朋友疫苗。