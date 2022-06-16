宜蘭縣今天（16日）新增確診數1187人，新增4名死亡個案，縣府考量長者染疫後轉為中重症的比率高，縣長林姿妙宣布，6月21日起贈送設籍宜蘭縣的80歲以上長者，每人2劑家用快篩試劑，以保護長者健康。

衛生局表示，今日新增4名死亡個案，年齡介於75歲至86歲之間，為3名男性、1名女性，4人皆有慢性疾病，有2位長者住在長照機構，其中1人未施打疫苗、1人打2劑、2人打3劑。4人分別在6月9日至6月13日期間確診，但仍不敵病毒侵襲，不幸病逝。

縣府統計，目前死亡確診個案為104人，其中80歲以上長者71人，42人是住宿式長照機構的住民；104人中，有39人未施打疫苗、12人打1劑、14人打2劑、38人打3劑，另有1人打滿4劑；有50位在確診3日內不幸往生。

縣府表示，考量新冠病毒傳播速度快，80歲以上長者染疫轉為中重症的比率，為其他年齡層的5倍、死亡率超過10倍。針對80歲以上長者，應著重於早期發現、儘速治療，6月21日起，設籍宜蘭縣80歲以上長者，將贈送每人2劑家用快篩試劑，並由各鄉鎮市公所、村里長及村里幹事協助發放，共同守護長者健康。