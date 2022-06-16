BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列印尼羽球公開賽，東京奧運男雙金牌組合李洋／王齊麟今天（16日）下午於16強賽出賽，面對世界第16名印尼組合拉畢丹（Yeremia Rambitan）／普拉穆迪亞（Pramudya Kusumawardana），「麟洋」努力在滿場觀眾幫地主球員加油的壓力下奮戰，可惜16比21、21比17、14比21飲恨，無緣8強。

這是李洋／王齊麟生涯第2次面對這對印尼組合，雙方2019年法國奧爾良大師賽交手過一次，當時「麟洋」直落二取勝，這次交手地點在印尼，比賽球場湧進滿場球迷大聲為地主球員加油，每一次殺球、得分，現場都是高分貝叫聲，首局前段「麟洋」和對手互有拉鋸，雙方4比4平手後，印尼組合連得3分，就此一路領先，局末點印尼組合以一記近身球讓李洋難以回擊，率先收下。

第2局李洋／王齊麟持續尋求突破方法，0比1後連贏3分站上領先，不過在10比7後，「麟洋」被印尼對手連搶4分，10比11被超前進入技術暫停休息，回到場上後雙方4度戰平，「麟洋」靠著兩波連續得分，其中兩分李洋一次網前對抗及叩殺漂亮取分，以20比15出現局末點，雖被對手救回2分，「麟洋」還是21比17要回一局。

不過第3局一開始李洋／王齊麟就陷入落後，以5比11進入技術暫停休息，這一局最多落後6分的「麟洋」苦苦追趕，可惜就是差一口氣超越，經過55分鐘力戰後無奈吞敗，稍後台灣還有男單周天成、女單戴資穎出賽，期許能突破對手晉級。