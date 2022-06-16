竹南鎮龍鳳漁港已成重要觀光景點。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港聯外道路龍江路拓寬工程即將完工。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌16日視察龍鳳漁港聯外道路拓寬工程進度。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份大橋是苗栗北橫公路線上重要通道。（謝明俊攝）

頭份大橋啟用20年橋梁構體塗裝將全部換新。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦共同視察頭份大橋改善工程進度。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉平興村苗12線崩坍現場。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌16日上午連續視察3處重要交通工程，包括頭份市頭份大橋整修工程、竹南鎮龍鳳漁港聯外道路拓寬工程，以及造橋鄉平興村苗12縣崩坍現場，其中苗12線道崩坍現場將斥資1500萬清除坍方土石，3項工程將可在今年完工。

竹南鎮龍鳳漁港在縣府文觀局透過慢魚計畫等觀光促銷方案，已打造成成苗栗海線最重要的觀光漁港，並列入苗栗縣海岸風景特定區範圍內，爭取交通部觀光局等中央單位同意撥款改善相關設施，相關工程業已在進行中。

龍鳳漁港臨近西濱公路及國3西濱交流道，對外交通非常方便，但西濱公路進入漁港的龍江路，卻因臨近龍鳳大排而限縮路幅，造成交通瓶頸，經過立委陳超明及縣府多年爭取下，交通部公路總局同意以加蓋龍鳳大排方式，將龍江路大幅拓寬成4線車道。

這項拓寬工程斥資3億元，自2021年10月開工起迄今，工程進度已達87％，工程團隊朝今年10月底通車的目標邁進。徐耀昌非常期待完工後，能有效改善漁港假日車潮回堵壅塞的問題，確實提昇龍鳳漁港觀光品質。

徐耀昌接著趕往頭份大橋視察，頭份大橋位於頭份市北橫公路124丙縣道上，因啟用20年後，橋梁纜索出現老化鏽蝕、鋼構塗漆脫落情形，經縣府工務處向交通部爭取經費7千3百多萬元經費整修，其中最重要的工程是將全橋44根懸索全數更換，以及鋼構防蝕重新塗裝，工程預計在今年12月完工，可增加橋梁使用年限，確保民眾通行安全。

縣府工務處指出，這項國內首次實施全橋懸索更換工程，是工程亮點，使用千斤頂頂昇纜索下方鋼構主梁，纜索力量轉移至千斤頂後拆除舊纜索，再安裝新索，工程技術將建立國內橋梁養護工程的新標竿。

徐耀昌馬不停蹄地趕赴造橋鄉平興村苗12線道崩坍現場，苗12線是連結造橋鄉及頭屋鄉的主要道路，這處崩坍是在上周梅雨鋒面滯留帶來豪大雨勢中，因鄰近道路的順向山坡滑動造成，崩塌面長約62米、高約40米，土地屬當地黃姓民眾所有，山坡只栽種桂竹及雜木，並未有超限使用問題。

縣府工務處目前規畫待天候穩定後，在徵求黃姓地主同意下，先移除崩坍滑落的土石，在路肩打設鋼軌椿及鋼板，防止繼續崩塌，後續再穩定上邊坡及強化擋土牆等方式加固坡體，初估經費約1千5百萬元，預計今年9月發包後，趕在12月底完工。