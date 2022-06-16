九合一選舉將至，在藍白北市人選幾乎確定後，民進黨遲未確定誰來迎戰，反成關注焦點。原呼聲最高的衛福部長陳時中，日前曾脫口「不要等我啦」引起討論，民進黨後來解釋因「疫情嚴峻，目前提名作業都沒有在進行」。對此資深媒體人康仁俊直言「完了！」，預言若此一糾結情勢持續演變下去，民進黨可能面臨自家人也不挺的窘境！

康仁俊昨（15日）在政論節目《新聞面對面》，秀出一份他稱是綠營北市可能人選的民調，顯示有51%的人支持民進黨推派衛福部長陳時中，44.4%支持前交通部長林佳龍，另有4.4%民眾支持前文化部長鄭麗君，「可以看到陳時中最高，但林佳龍有表態他是真的要選」。

康仁俊直言，該份民調「完全在可接受和合理範圍內」，他指，民進黨過去一直在營造陳時中可能參選北市的氛圍，對民進黨支持者與部分台北市民形成預期心理，「已經認定是陳時中要選」，後續若換人絕對難選，「因為你（被換上來的新人選）不是第一名」。

但康仁俊直言，民進黨竟在選民已有預期心理的情況下，突說出「疫情嚴峻，目前提名作業都沒有在進行」的話，「就完了」，因為最後推出的人選若非選民原所期待的，「叫選民怎麼選擇？」。康也翻出民進黨台北市議員王世堅近日喊話民進黨「要誠懇選舉」的報導，指出王世堅對選戰的邏輯是，推出參選人後要先讓市民認識，市民認識之後才能講述市政理念、論述以爭取支持。

康仁俊說，有綠營朋友表示只要人選一推出，民進黨的基本盤就會自動回歸，「我對此保留」。康直言，現在在北市三角督局面下，只剩綠營人選未定、一直被外人指指點點，綠營黨內又持續被「非陳時中不可」的觀念壟罩時，「老實講，先不說是否能爭取中間選民支持與信任，連民進黨內都要面臨能否說服的問題」。