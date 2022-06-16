隨著原油和葵花籽油的供應短缺，消費性產品製造商聯合利華(Unilever)表示，已經改變部分產品的成分，例如除臭劑或包裝食品，以降低成本和減緩供應問題。

聯合利華在周四表示，在俄羅斯入侵烏克蘭，衝擊大宗商品價格之下，廠商轉換產品成分和原料的能力變得非常重要。

聯合利華老闆Alan Jope曾在四月表示，公司已經開始改變部分產品配方，使用更多棕櫚油來取代葵花籽油；葵花油目前因為戰事而價格飆漲，因為光是烏克蘭就占全球出口一半。

聯合利華研發主管Richard Slater說，全球的矽出現短缺，公司正在注意除臭劑和芳香劑的原料，並確保使用的配方是較少受到供應壓力的。該集團生產多種品牌的芳香劑，從去年開始就致力解決該問題。

在居家和美容護理產品上，該公司也努力減少對化石產品的依賴，同時讓產品顯得更為有永續性。

聯合利華表示，許多護理產品的清潔成分是由棕櫚油和化石燃料打造出來，已經與總部位於聖地牙哥的Genomatica合作，共同研發出棕櫚油和化石燃料的替代品，並將之商業化。

Slater拒絕透露公司近期將生產多少新原料。

另外聯合利華在改變配方時，不再單純依賴人工測試。Slater說，公司採用數位模型，來模擬新成分對產品的影響。