針對網路傳出蔡英文總統確診流言，蔡英文今天嚴正澄清，強調這完全是捏造的訊息，請大家不要相信，更不要轉傳。這段期間，儘管衛福部長陳時中和一些團隊同仁在這幾天確診，我們整個防疫團隊仍舊堅守崗位，守護國人的健康。請大家不要讓假訊息擾亂指揮中心的指引，破壞台灣的防疫工作。

蔡英文在臉書提醒民眾「注意！又是疫情假訊息！」她說，防疫團隊已經很辛苦，還有人要傳遞錯假訊息，真的很要不得，總統府已經報案，請大家注意，也一起澄清！

蔡英文指出，這幾天，有親子論壇網站刊登關於「蔡英文總統快篩陽性......將進行居家照護」等不實謠言，內容還包含簡體字。

該網路內容指出，根據總統府工作人員爆，蔡英文昨日會見史瓦帝尼王國新任駐台蒙西比大使(Promise Msibi)後，今早上身體不適，自覺有相關症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性。已透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，目前身體狀況良好。總統府依照防疫指引，蔡英文居家照期間，總統府工作持續進行，相關業務將由蘇貞昌暫代。

對此，蔡英文強調，她要嚴正澄清，這完全是捏造的訊息，請大家不要相信，更不要轉傳。她在6月13日，確實有接見史瓦帝尼王國新任駐台蒙西比大使的行程，但並沒有快篩陽性，更沒有進行居家照護。「一直到今天，我身體健康良好，也都正常進行公務行程，這些事實大家都可以透過新聞媒體看見」。

她說，這段期間，大家都很努力防疫，包括我們指揮中心的同仁，兩年多來不僅幾乎全年無休召開疫情記者會，背後更開了數不清的防疫會議。儘管陳時中部長和一些團隊同仁在這幾天確診，我們整個防疫團隊仍舊堅守崗位，守護國人的健康。

所以，她也想請大家一起多幫忙，疫情相關資訊，務必以指揮中心發布為主，也一定要多查證、多小心網路訊息，不要讓假訊息擾亂指揮中心的指引，破壞台灣的防疫工作。

在總統府聲明報警後，該親子論壇網站相關內容目前已刪除。