中鼎（9933）16日法說會；今年首季營收獲利都創同期新高。中鼎指出，未來12個月，中鼎可爭取的工程商機有5,250億元，其中以台灣的2,300億元最多、占四分之一多。其中又以天然氣、高科技工程為主。預期，今年工程承攬及在建工程金額，都有機會再創新高。

中鼎累計今年1-5月合併營收373.65億元，年成長52.39％。法人指出，中鼎今年的營運一定比去年好，且成長幅度會有高2位數。且，全年營收更可望創歷史新高。

中鼎指出，集團2021年簽約金額較2020年成長，在建工程增加，所以今年以來每月的營收都有年成長。

今年至4月底，中鼎的在建工程達3,174億元，與2021年的3,227億元相當。

對於今年工程承攬、在建工程還有機會創高審慎樂觀；中鼎指出，統計下來，未來12個月，集團可參與投標工程，包括台灣、中國大陸、美國、中東、東南亞及印度等地，潛在商機約5,200億元。

其中，以台灣的2,300億元、中東地區1,620億元為多。

國內工程標案，將以ESG商機為主。中鼎指出，政府2025年能源政策「減煤、增氣、展綠」的能源轉型路徑，讓天然氣、太陽能光電、離岸風能、水資源、循環經濟等工程標案增加。

至於中東市場；中鼎指出，目前國際油價維持在高檔，中東客戶資金充裕，用以發展天然氣及原油及高值化相關產業。綠色低碳環境下，中東各個國家相繼宣布淨零目標，既有煉油石化工廠須升級相關設備，帶動潛在商機。

除此之外，為了快速擴張高值化石化產品，中東國家邀請許多外商投資煉油石化產業，促使帶動許多商機。中鼎指出，中東市場因此成為未來1年商機增加較多的地區。

台商回流、台灣半導體廠商國內外積極擴廠，高科技市場因此成為中鼎近一來積極投入的工程競標領域；今年至4月底，中鼎新簽約工程金額共299億元，其中，高科技工程占了44％，是承攬業別最多的。