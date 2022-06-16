時代力量宜蘭縣黨部對縣府復辦童玩節提出質疑，並呼籲要有完備防疫措施。（李忠一攝）

民進黨選舉參選人組成的「宜蘭世代參政聯盟」今天（16日）指「縣政倒退嚕，青年很憤怒」，批宜蘭人口流失、縣政不及格；時代力量宜蘭縣黨部對縣府復辦童玩節提出質疑，呼籲要有完備防疫措施。縣府回應，林姿妙縣長上任後致力推行各項政策，童玩節會滾動式檢討防疫措施，讓遊客玩得開心、安全。

宜蘭童玩節因疫情停辦2年，縣府預計7月2日至8月14日復辦，由於園區會規畫戲水設施，外界都有擔憂疫情擴散的風險；而宜蘭縣的人口統計至今年5月，是44萬8933人，也較前幾年減少，兩項議題也成為在野陣營批判的焦點。

「宜蘭世代參政聯盟」有民進黨員山鄉長參選人黃福生、宜蘭市縣議員參選人黃惠慈、冬山鄉縣議員參選人林佩螢、宜蘭市民代表參選人游國良出席，聯盟批宜蘭失業率高、生育補助低，宜蘭房價所得比僅次雙北、台中，年輕人被迫離開宜蘭，造成人口流失。

時代力量宜蘭黨部則質疑童玩節的防疫標準在哪裡？如戲水活動的防疫措施，戲水不用戴口罩，卻又要維持1公尺距離，防疫措施顯然偏離現實；縣府應思考轉型與深化童玩文化的本質，不該只剩下玩水，不要忘記文化立縣的初衷。

縣府引述數據說，疫情影響失業率提高，但青年失業率遠低於全國平均值，縣府成立青年事務科，作為專責支持單位，也努力爭取調高生育津貼等措施；人口減少是各縣市共同面臨的問題，但近5年宜蘭維持中段班，並非減少最多的縣市。

縣府回應說，童玩節已擬妥防疫計畫，從園區入口、各展館到戲水池都有防疫規範，如五大戲水設施入口處都安排防疫門等；童玩節秉持以文化為核心，持續豐富「演出、展覽、遊戲、交流」四大面向，藉由地方旗艦活動帶動整體觀光效應。