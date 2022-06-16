博愛醫院院長院長葉文凌強調，每天的血都會自然代謝掉，正常每個月捐一次是OK的，不捐也是代謝、白白浪費掉，呼籲一起讓身體更好，定期做「類代謝」。 （吳佩蓉攝）

羅東鎮長吳秋齡呼籲大家都能對社會盡一份責任，公所旁常常有捐血車駐點，有機會就可過來捐血，盼每個人一起挽起袖子，捐血一袋、救人一命。（吳佩蓉攝）

疫情嚴俊，許多民眾擔心新冠肺炎感染風險，減少外出，連帶降低出門捐血的意願，導致全台血庫告急創新低，嚴重影響急重症病人治療時的輸血需求；宜蘭縣羅東博愛醫院今（16日）特地舉辦記者會，號召全民共同挽袖捐血，救人也助己，讓自己身體做代謝、更健康。

每年7月都是血庫鬧血荒的時候，今年因疫情影響，大大降低民眾出門捐血的意願，但醫療用血的需求並沒有因此減少，全台血液庫存量創新低，讓每日需面對急診、開刀房與住院病人緊急輸血需求的各家醫院繃緊神經，擔心無法周全治療。

台北捐血中心宜蘭站長戴靜宜指出，正常血庫庫存量是7天，目前只有4.5天，距離安全庫存量遠遠不及，最缺的血型是O型和A型；許多民眾以為新冠肺炎確診後要1個月後才能捐，其目前最新規定只要確診期滿14天後，快篩陰性即能再度捐血。

博愛醫院院長院長葉文凌表示，一旦鬧血荒，臨床醫師壓力非常大！希望藉由基金會的號召下，拋磚引玉讓捐血活動從羅東鎮做起，不僅讓宜蘭縣、甚至全台都可以做得很好。葉文凌強調，每天的血都會自然代謝掉，正常每個月捐一次是OK的，不捐也是代謝、白白浪費掉，呼籲一起讓身體更好，定期做「類代謝」。

羅東鎮長吳秋齡呼籲，醫護人員不論在醫療方面、快篩服務及對確診者的關心等，還要注意全台血荒的狀況，非常辛苦。希望大家都能對社會盡一份責任，公所旁常常有捐血車駐點，有機會就可過來捐血，盼每個人一起挽起袖子，捐血一袋、救人一命。