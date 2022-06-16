全球工業級嵌入式存儲品牌廠ADATA威剛(3260)將於6月21日至23日參加德國紐倫堡嵌入式電子展–Embedded World。隨著疫情趨緩與歐洲全面解封，Embedded World實體展今年也正式回歸；威剛將藉此次展會，展示新一代工業級112層(BiCS5)3D TLC存儲產品，包括NVMe/SATA III固態硬碟和記憶卡，以及高性能的DDR5 4800工業級記憶體。此外，威剛也與客戶合作展示多款成功應用案例，說明威剛工業級解決方案能在5G、工業物聯網(IIoT) 與邊緣運算的浪潮下，幫助工業應用與時俱進、轉型升級。

在本屆Embedded World展覽中，威剛(ADATA Technology Co., Ltd.)將展示最新112層(BiCS5)3D TLC的一系列存儲產品，採用KIOXIA和WDC的原廠顆粒，包括了2.5吋、M.2 2280/2242、mSATA固態硬碟，以及CFast和microSD記憶卡等多種主流規格。在固態硬碟的部分，除了SATA III之外，威剛還有兩款BiCS5 M.2 2280 SSD採用PCIe Gen4x4超高速傳輸介面，符合NVMe 1.4標準，提供高達7400/6800 MB/s的優異讀寫性能，以及4TB的大容量。同時，威剛工業級BiCS5固態硬碟也支援Thermal Throttling(溫控調頻)技術，方便用戶隨時掌控固態硬碟的溫度變化，在系統高速運作的情況下能更有效地保護資料。

至於工業領域最重視的耐用度，威剛工業級BiCS5存儲產品均通過-40度C至85度C的耐寬溫測試，以確保戶外環境下的工業設備也能維持穩定運作。支援LDPC ECC糾錯、端到端資料路徑保護(End-to-end Data Path Protection)，以及威剛A+ Security資料安全保護技術，包括AES 256-bit加密和TCG OPAL 2.0，能全方位確保資料的安全與完整性。此外，透過威剛自主研發的A+ OPAL軟體，用戶還可輕鬆為所有支援TCG OPAL的威剛工業級NVMe和SATA III固態硬碟啟動TCG OPAL功能。

此次威剛另一項展覽亮點便是DDR5 4800工業級記憶體系列，助力工業物聯網(IIoT)與高速運算(HPC)發展，包括U-DIMM, SO-DIMM及R-DIMM等規格，且支援On-die ECC糾錯功能。嚴選三星原廠優質顆粒，提供8GB、16GB和32GB等多種容量；僅需1.1V的低電壓運作，工作效率比起DDR4更勝一籌。DDR5 4800記憶體均採用PCB鍍金層，可使訊號傳輸更加穩定精準。此外威剛還可依客戶需求提供客製化服務，如抗硫化技術及三防膠塗層(Conformal Coating)以加強對污染、灰塵和濕度的防護，大幅延長產品的使用壽命。