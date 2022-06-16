6月初，特斯拉執行長馬斯克坦言「對經濟前景有一種很糟糕的預感」，並預告將裁員10%來因應，以全球10萬員工估算，將砍掉1萬人。美媒報導，不少前員工在社群媒體LinkedIn證實已經被解雇了，有員工自曝心情「在公司待了6年半，如今要離開，覺得很難過」，顯見特斯拉已展開人力瘦身行動。

Business Insider周三（15日）報導，在LinkedIn上發現11篇特斯拉前員工貼文，他們說說自已被「被炒魷魚」了，從LinkedIn貼文看出特斯拉已開始裁員。美國證券交易委員會（SEC）的文件披露，截至2021年底，特斯拉員工有10萬人。

特斯拉裁員似乎是從上周開始，且正加快腳步，因為LinkedIn的11則貼文，有9則在本周發布，另2則在上周末貼出。目前被離職的員工包括項目負責人、CGI 動畫負責人、員工培訓師和區域倉庫經理。

其中，CGI動畫負責人在貼文表示，自己在特斯拉工作了6年半，如今要離開，覺得非常難過，「我真的熱愛這份工作，也對自己生產的作品感到自豪。」

除了資深員工飯碗不保，高階主管也被迫走人。特斯拉新加坡地區經理Christopher Bousigues上周日在LinkedIn表示已被解僱。《路透》先前也報導，特斯拉取消原訂本月在中國舉辦的3場招聘活動。