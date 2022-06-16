50歲大陸女星牛莉曾演電影《彈道無痕》，並在央視版《水滸傳》演出「潘巧雲」一角走紅，由於她多次受邀上央視《春晚》，因此有了「春晚女神」封號。最近大陸媒體報導她跟上潮流獲邀上直播帶貨，沒想到過程中男老闆突然無預警搭她肩膀，牛莉起初大變臉，最後甚至直接走人閃離鏡頭前，讓眾人相當尷尬。

據知，牛莉11歲時就被父母送到游泳隊學習，本來有意培植她成為游泳選手，牛莉13歲時就獲得全國第一屆女子花樣游泳比賽的團體冠軍，2年後她轉而加入射擊隊，與現在大陸國家隊副領隊王義夫和射擊運動員李對紅都曾是隊友，但她後來選擇進入中國人民解放軍藝術學院唸書，畢業後成為藝人。

牛莉最後索性離開鏡頭前。（圖／取自網易娛樂）

牛莉過去在春晚中曾和郭冬臨等人有過對手戲，但事實上她的另一半只是普通人，對家人私事相當低調的她，過去終於在訪問中親口透露丈夫的身分，傳聞她的先生名叫劉亞東，是位身價上億的富豪，但牛莉親口否認，稱純屬「無厘頭」的傳聞。

50歲的牛莉如今身材、外貌依舊保養得宜，還不時貼出健身影片，纖瘦的曲線讓粉絲相當羨慕。據《網易娛樂》報導，最近牛莉上直播賣貨，身邊坐著品牌老闆，突然間男方突然伸手搭她的肩，牛莉表情一沉，目擊一切的網友也紛紛熱議提醒，而牛莉最後忍無可忍直接離開，留下滿臉錯愕的老闆。