台東每年自6月底至9月，有上百場阿美族的豐年祭及魯凱族、排灣族、卑南族的收穫祭陸續登場，成為台東觀光盛事。（資料照片）

台東每年自6月底至9月，有上百場阿美族的豐年祭及魯凱族、排灣族、卑南族的收穫祭陸續登場，成為台東觀光盛事。因新冠肺炎疫情有下降趨勢，即將到來的原住民豐年祭是否舉行由各部落自行決定，目前最早登場的是建農部落7月1日舉行。

每年暑假是台東阿美族和排灣族、魯凱族的收穫祭季節，活動中除了內部祭儀外，也安排迎賓活動，讓外界了解原民文化，共襄盛舉，成為台東觀光一大亮點。受疫情影響，部分部落去年選擇停辦，如期舉行的則縮小規模，僅保留祭儀、未對外開放，去年疫情嚴峻台東縣府建議停辦，幾乎所有部落都是百年來首度停辦。

行政院衛生福利部16日指出，本土疫情處廣泛社區流行高原期，但有漸下降趨勢，其中北北基宜、桃竹竹苗確診數較前一週皆下降，中南部縣市病例增長幅度亦趨緩。

台東縣政府原住民族行政處長方銘總表示，經徵詢各方意見和部落討論後，今年暑假期間的豐年祭和收穫祭，以及其他族群的歲時祭儀是否舉辦，由各部落自行決定。他說，各部落陸續開會確定時程和活動的規模，台東市和池上鄉的時程已出爐，縣府將於下周做最後統計公告。

暑期最具代表性的原住民歲時祭儀活動如台東市公所舉辦的阿美族聯合豐年祭馬卡巴嗨文化觀光活動、卑南鄉東興部落的東魯凱族收穫祭、長濱鄉全鄉聯合豐年祭、關山鎮聯合豐年祭，台東市卡地布卑南族收穫祭。目前台東市馬卡巴嗨和卑南鄉東魯凱族的收穫祭確定今年如期舉行。

阿美族豐年祭於1937年間曾遭日本政府下令停辦，但各部落依然續辦，18年前的SARS疫情也未擊退；不過，去年大部分部落因疫情首次停辦，今年則傾向舉辦。