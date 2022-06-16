運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分析12星座2022下半年的愛情、人際運勢，其中巨蟹座、處女座、天秤座愛情方面最順遂，單身者有望遇到命定中的對象，談一場甜蜜的戀愛。

▍白羊座

下半年白羊的愛情課題是「信任」，因為失去自信，面對戀人常常懷疑東、懷疑西，看到異性傳來信息，不管是朋友還同事，直接質問對方是不是劈腿。這樣下去再好的愛情都會被你消磨殆盡。人際關係上，不可太驕傲，待人處事要圓融一點。

▍金牛座

下半年金牛要睜大雙眼仔細看對方的優點，這確實有點困難，但是你要知道，每個人都會有犯錯的時候，當對方犯錯，正常人一定是第一時間跳出來指責對方，但是又有誰關心他為何犯錯呢？與其處處挑刺，倒不如用愛包容，兩個人的感情會更加溫。人際關係上，吃虧就是佔便宜，多一點讓步，心境就會更開闊。

▍雙子座

下半年雙子一定要把握住每一次愛情靠近的機會，一旦猶豫了，它就一溜煙的飄走了。所以不要拒絕，也不要排斥長輩給你安排相親或朋友邀約的聚會，很有可能遇上與你有緣的人，如果連你自己都將門關起來，就別怨別人不來敲門。人際關係上，遇到問題要不恥下問，多問多學，將會遇到賞識你的伯樂。

▍巨蟹座

下半年巨蟹的戀情有機會開花結果，想要告白的、想要求婚的、計畫見雙方父母的、甚至是想要和前任複合的，請你鼓起勇氣，做就對了，機會之神是站在你這邊的。另外，感情中有第三者插足的，月老會幫你斬斷爛桃花，不適合的人別留戀，不要白白浪費青春。人際關係上，有人來跟你訴苦，請認真聆聽，就算無法給他意見，至少讓他知道你能陪著他。

▍獅子座

下半年獅子的感情有點不順利，你的眼光太高，擇偶條件太過嚴苛，身邊的人不停介紹，你都看不上眼。如果都用外貌、身家條件來擇偶，這樣你會錯失很多性格與你相互補的異性。而且外在並不代表一切，最終還是要兩個人能相處得來，才是感情能否走到最後的關鍵。人際關係上，小心有小人見縫插針，做人處事要圓融，不要輕易與人起爭執。

▍處女座

下半年處女的愛情將要從多雲轉晴天，只要你宅在家，掛在網上，就可以遇到愛情。從網路世界將能認識不少志同道合的朋友，可以先與對方聊聊天，等到時機成熟，再約對方見面，不過切記網友見面一定要注意人身安全。人際關係上，做個順水人情給別人，對方會記住你的好。

▍天秤座

下半年天秤的愛情能如願展開，你想改變的慾望很強烈，所以會積極求愛，不再是那個安靜等待的乖乖牌。你變得在乎外表，急於展現自己給心儀的人看，而對方也感受到你的炙熱，給你進一步交往的機會。人際關係上，不要急於對新朋友掏心掏肺，很有可能被有心人利用而不自知。

▍天蠍座

下半年天蠍陷入猶豫中，不知道該與對方維持友情關係，或是昇華成戀人關係。可能兩人還不是那麼深入的認識對方，所以讓你不敢下決定。可以在下次見面時確認幾個「能從朋友變成戀人的關鍵問題」，詢問對方後，再評估看看對方是否能過關。人際關係上，多聽取別人的意見，拓展視野，你會獲得更多。

▍射手座

下半年射手的愛情有點辛苦，你讓喜歡的人予取予求，只有單方面付出的愛是不會讓人珍惜的，對方只會變本加厲。與其傻傻的愛著不愛你的人，還不如多愛自己一點。選擇適合自己的對象，比用什麼方式去愛對方更重要。人際關係上，多信任身邊的朋友，他們都是你的貴人。

▍摩羯座

下半年摩羯的感情世界很忙碌，你身邊有非常多桃花正在等著你挑選，讓你感到眼花撩亂、無從選擇，很想全部都抓在手上，但是這樣三心二意可是不行的，請發揮你的愛情雷達，謹慎選擇，愛情才能順利圓滿。人際關係上，不要太計較得失，有時吃點小虧，也能創造雙贏的局面。

▍水瓶座

下半年水瓶的愛情要放慢腳步，你常常太過衝動、太過霸道，覺得全然的付出就是愛，但卻沒有用心感受對方是否需要這樣的愛。有時慢慢找出對方想要的相處模式，才是愛情保鮮的成功關鍵。人際關係上，要謙卑一點，在團體中不要強出頭，也不要邀功，做好自己份內的事，就能讓你的努力被看見。

▍雙魚座

下半年雙魚面對愛情會感到有點失落，對方好像對你呼之即來、揮之即去，一點都沒有看到你的付出，也沒有憐惜之情，讓你覺得真心被糟蹋，這讓你感到很灰心，而且慢慢不想再為對方傻傻的付出。人際關係上，你的朋友都在身邊，隨時等著你去跟他們吐苦水，有空約一下好朋友，適度放鬆一下吧！

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】