中央流行疫情指揮中心今（16日）表示，國內新冠疫情中南部仍處高原期，中南部5縣市陸續宣布暫停實體課程，持續遠距授課至暑假，台南僅延長至6月24日，至於嘉義縣則尚未決定是否延長遠距課程。

【台中市】

台中市長盧秀燕宣布高中以下學校暫停實體授課，遠距教學再延長至6月30日，公幼暫停實體課程，私幼開放與家長協商後自行決定停課與否。

【彰化縣】

彰化縣長王惠美宣布高級中等以下學校，含國小附設幼兒園、鄉鎮市幼兒園，從6月20日至6月30日，暫停實體課程，改採遠距線上教學至暑假。

【南投縣】

南投縣長林明溱16日宣布，縣內高中以下各級學校學生，自6月20日 至6月30日暫停實體授課至暑假，延續線上教學。

【台南市】

台南市政府表示，確保中小學師生安全，宣布高中以下學校及公立幼兒園6月20日至6月24日，仍持續暫停實體課程，採線上遠距教學。

【高雄市】

高雄市長陳其邁宣布，高中以下各級學校、公立幼兒園及補習班遠距教學延長至6月30日。

【嘉義縣】尚未宣布是否延長遠距教學。