陸禁台石斑，屏東養殖戶苦不堪言，16日向民眾黨立委張其祿陳情。（謝佳潾攝）

陸禁台石斑魚，屏東養殖戶苦不堪言，16日向民眾黨立委張其祿陳情指出，政府說要撥10億紓困補助養殖戶，實則為借貸2年零利息，但重點是沒市場、漁獲銷不掉，對養殖戶來說是「愈補愈大洞」，且政府強調要拓展的歐美市場，根本與台灣飲食文化不同，石斑銷量有限，大陸市場才是最重要的。

在佳冬養3甲魚塭的養殖戶王秋蓉說，我們當然知道歐美經濟好，但歐美的飲食文化就是與台灣不同，他們習慣吃速食，對石斑魚的接受度真的有限，再者，政府還說要銷越南，但石斑是高經濟漁產品，以東南亞國家的經濟水平很難大量輸入，說到底，大陸與我們飲食習慣一樣，大陸就是市場。

王秋蓉怒訴，「我們不是一定要靠大陸，但沒有大陸，魚就是銷不去」，她說，我們內銷吃1000台斤，大陸是吃2萬台斤，市場現實面就是如此。她無奈道，政府一點也不重視養殖戶，政府是有出來說話，但也是讓養殖戶罵個幾天，等風頭過了就不管事了，如果是台積電就不一樣了。

她說，政府說要撥10億紓困補助養殖戶，但其實是讓養殖戶借貸2年零利息，不過政府似乎搞錯了，這招在八八風災時用過，那時確實很有用，不過當時是風災，市場還在，養殖戶可以靠借貸東山再起，不過現在是沒了市場，對養殖戶來說，只是養愈多、借愈多、賠愈多。

「請不要給我們扣帽子！」她還怒說，大陸禁台灣石斑魚明明就是政治問題，但每次都說是養殖戶濫用藥，這頂大帽子養殖戶真的戴不起，汙名化養殖戶用藥，不要說外銷市場沒了，連帶國內市場也會受影響，實在很可惡。

她嘆道，每次聽到政府講話都挫咧等，他們只要講錯一句話，養殖戶就完了，之前石斑的外銷價1台斤還有160元，大陸下禁令後，馬上跌20元，之後不僅要怕外銷價繼續跌，內銷價也會跟著崩，且飼料從7月起要從900多漲到1000多，養殖戶不僅怕魚賣不出去，還要面臨成本提高的困境。

另名養殖戶蔡清凉也說，如果政府不解決外銷問題，只會借錢給養殖戶，屆時只會淪為魚塭被法拍的窘境。蔡清凉在佳冬養了10甲的魚塭，他說，每月的飼料費加電費要300萬，若之後獲銷不出去，他可能要損失4、5000萬。

針對養殖戶的陳情，張其祿說，農林漁牧產銷系統問題重複發生，農委會明顯有失職的嫌疑，後續應該追究相關責任，石斑魚是高單價經濟養殖產業，農委會應就拓展銷路、市場問題進行根本性處理，而不是只以借錢給漁民，同時也應第一時間替養殖戶澄清用藥問題，以正視聽。