結合校內再生能源技術與業界通訊科技，國立中興大學建置「國內首座畜牧虛擬電廠」，打造國內畜牧業淨零碳排示範點。（中興大學提供／張妍溱台中傳真）

國立中興大學與台灣電力公司綜合研究所及聯齊科技攜手合作，花費2年時間，於興大溪心壩牧場導入太陽能與氫能發電系統、能源物聯網、農牧廢水回收發電與淨水機制，結合校內再生能源技術與業界通訊科技，建置「國內首座畜牧虛擬電廠」，打造國內畜牧業淨零碳排示範點。

興大前瞻理工中心主任裴靜偉指出，在烏日興大溪心壩畜牧場作為測試場域，與能源管理領導企業聯齊科技產學合作，導入能源物聯網，透過Wi-Fi、Wi-SUN、BLE （Bluetooth Low Energy）、RS-485等通訊技術，收集各種能源與環境大數據。

「供需資源整合之評估與實作：以畜電共生為例」裴靜偉說，推動智慧農牧場畜電共生虛擬電廠 （Virtual Power Planet VPP）的創新營運模式，並於校內設有監控室，即時回傳每日產電資訊與數據，監控整體設施研究。

同時運用興大材料系汪俊延教授獨創的鎂水反應產氫技術，將農牧廢水與共晶鎂合金反應快速產氫後發電，依牧場規模，氫氣產量為每克鎂合金最高可達到900毫升，並連續供給氫氣達11小時(40公升)的長效產氫模式，此技術獨特在於產氫過程的同時淨化牧場之廢水效果，達到廢棄物再生利用及生產綠能之目的。

結合興大精密所楊錫杭教授的「淨零碳排之儲能與氫氧發電系統開發」，建立燃氫發電系統，滿載發電量達10 KW／Hr，整合太陽能電池模組，綠能發電比例已達牧場用電近三成可供應電力，藉以彌補用電高峰之太陽能發電之不足時段。

聯齊科技簡書敏資深經理表示，台灣以農漁牧業與電共生模式發展分散式能源管理系統，雖在現行法規與產業環境上仍有待解決之議題，但參考國際案例再生能源集中分配與地產地消模式，會是針對眾多位屬電網邊緣地區的場域電力穩定的最佳解法，未來發展潛力可期。