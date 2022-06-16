雲豹能源(6869)和上緯新能源、天力離岸風電、永冠能源、攜手成立的「離岸風電台灣隊」，推動規劃的「Formosa 4 海盛」案場，日前已通過環保署第二次專案小組初審審查，近日將送交環評大會。這也是雲豹能源投入離岸風電開發後，以本地企業合資結盟之姿，獲得令人振奮的喜訊。

Formosa 4 海盛風場位於苗栗縣通霄外海，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW的風機，最大裝置容量可達1,104MW，未來取得政府相關許可後，期望完工後進入商轉，為近一百二十萬家戶一年所需的用電量。雲豹能源總經理趙書閔表示，身為團隊成員，環評初審的結果讓我們更有信心，顯示團隊用務實及對環境友善的方式開發建置風場，接下來不只全力以赴，取得第三階段區塊開發資格，也邁向國際打亞洲盃。

目前雲豹能源所參與的日本風場開發，也如火如荼推進中。現正有兩座風場開始進行海床地質調查等工作，用以做後續風場設計之基本參考資料，同時，亦積極與當地政府及漁會溝通，強化地方關係。預計於今年下半年，該兩座風場之一有機會被日本地方政府提名至2024年開放競標，這將會是台灣隊第一個獲配日本風場的機會。

行政院副院長沈榮津也曾表示，離岸風電產業推動的同時，把產業鏈在台灣壯大，國內供應鏈越趨成熟，也是時候往國際發展。雲豹能源依循政策方向前進，總經理趙書閔強調，台灣離岸風電發展領先日韓，我們以台灣經驗蓄積能量勇往直前，打亞洲盃，可以讓國人看見產業團結的成果。