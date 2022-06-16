台中市政府規畫東勢納骨塔新建工程完工模擬圖，預計2024年落成啟用。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市東勢區第一公墓納骨堂飽和不敷使用，經居民及市議員冉齡軒為民請命，要求山城地區興建新納骨塔，以免往生者流離失所。民政局強調，市府將興建第二座納骨塔，預計11月開工，屆時將可供3萬個骨灰(骸)櫃位，打造嶄新殯葬園區，提供山城四區民眾治喪需求。

冉齡軒指出，山城地區包括和平、東勢、新社、石岡四區，甚至連臨近苗栗縣卓蘭鎮等，每年約有800到1000位往生者火化後，骨灰都安置在東勢區第一公墓納骨堂，目前已飽合不敷使用；部分只好改安奉到大肚區或市區的其他塔位，卻造成子孫慎終追遠的不便。

民眾表示，山城四區以客家人居多，後代子孫於每年農曆清明、7月及過年都會去祭拜祖先，如果前人塔位不能安置在東勢第一公墓納骨堂，不僅造成子孫祭拜不便。往生者的家屬需到他地購買塔位安奉骨灰，是筆相當可觀的費用，勞民又傷財，東勢建第二納骨塔刻不容緩。

生命禮儀管理處長劉振村說，東勢納骨塔新建工程，目前由建設局辦理規畫設計中，預計今年11月開工，總經費斥資3.25億元；園區將透過「來者以遊，生者以慰，逝者以安」的在地追思精神為概念規畫設計，興建總樓地板面積近4993平方公尺，並規畫環保葬區逾668平方公尺。

生命禮儀管理處強調，新建東勢納骨塔將以同心弧步道及小林營造靜心的迴遊式庭園，透過與周邊道路、綠地及東勢殯儀館銜接形成生命紀念園區，搭配景觀植栽設計，打造景緻優雅、肅穆舒適的追思園地，預計2024年完工，滿足在地民眾治喪需求。